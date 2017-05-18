Россия ограничит поставки молочной продукции из Белоруссии с 19 мая

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Временные ограничения на поставки белорусских производителей сухого молока, сыра и масла введет Россельхознадзор с 19 мая, сообщает "Газета.ру".

В список вошли "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат", а также его филиал. В продукции этих производителей повторно выявили остатки антибиотиков.

Ограничения коснутся и сухой молочной сыворотки, произведенной ОАО "Бабушкина крынка" – управляющей компанией холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка".

Это не единичные случаи, связанные с поставками белорусской продукции. В феврале вводился запрет на ввоз говядины из Минской области, а также еще несколько ограничений. В марте запрет коснулся пяти марок белорусского сыра.