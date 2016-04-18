Итальянцы будут выращивать буйволов и производить моцареллу в Крыму

Фото: YAY/ТАСС/Елена Елисеева

Итальянские инвесторы намерены открыть в Крыму буйволиную ферму, а также наладить производство моцареллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Яна Эпштейна, зампредседателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества, занимающейся привлечением иностранных компаний на полуостров. Общий объем инвестиций может составить 300 миллионов евро.

"Итальянские инвесторы предложили нам интересные проекты. 25–26 апреля в Крыму будет подписано соглашение. Это проект по выращиванию буйволов и производству моцареллы", – рассказал Эпштейн по итогам Ялтинского международного экономического форума.

Планируется 100-процентное итальянское финансирование. Инвесторы также намерены привезти собой в Крым компании, которые хотят заниматься виноградарством. "Речь идет о 300 миллионах евро по всем проектам", – уточнил Эпштейн.

Территория, где может появиться буйволиная ферма, предварительно определена. А вот имена бизнесменов не уточняются из-за санкций.

Сыр будут производить из местного коровьего и козьего молока. Как уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко, местные производства молочной продукции заняты только на 35 процентов из-за недостатка сырья. "В Крыму не хватает молока, поэтому по его производству у нас самый высокий уровень господдержки, почему мы всем рекомендуем заниматься молоком", – заявил он.

Раньше моцареллу в Крыму не производили. Летом прошлого года сообщалось, что ассоциация "Браво, Италия!", занимающаяся продвижением продукции региона Кампания – родины моцареллы, поможет поставить в Севастополь оборудование для производства сыров.