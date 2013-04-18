С помощью вендинга город заработает 10 млрд рублей

"Торговые автоматы - это перспективный бизнес"

Торговые автоматы помогут городу привлечь до 10 миллиардов рублей частных инвестиций. Развивать вендинг призвал заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Это действительно перспективное направление для бизнеса, которое не требует больших затрат, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамут.

"Вендинг – вещь перспективная. Первичные затраты выше, но постоянные ниже. Один вендинговый автомат стоит не так дорого, как затраты на открытие торговой точки", - отметил Мамут.

В данный момент, высокая стоимость продукции в торговых автоматах объясняется отсутствием конкуренции. С увеличением рынка, цены станут гораздо ниже, заверил эксперт. Но помимо высоких цен, покупателям придется столкнуться и с другими сложностями. Так, практически невозможно вернуть деньги за продукцию.

"Здесь очень остро стоит проблема возврата денег. Получить возврат очень трудно и здесь может стоять проблема соблюдения закона "О защите прав потребителей", - пояснил председатель правления Международной конфедерация обществ потребителей Дмитрий Янин.

Вендинговые автоматы специализируются на продаже, так называемых, импульсных товаров. К ним, чаще всего, относятся продукты с длительным сроком годности, как чипсы и шоколадки.

Напомним, торговые автоматы могут появиться прямо на улицах Москвы. Помимо привычных продуктов, в них могут начать продавать и безрецептурные лекарственные средства.