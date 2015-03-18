C 1 мая в столице запрещена продажа алкоэнергетиков

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Мосгордума запретила продавать алкогольные энергетические напитки с 1 мая, сообщает Агентство "Москва".

"Все торговые точки будут уведомлены, что запрет вступил в силу и такую продукцию продавать в магазинах Москвы нельзя", – сказал глава комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Отметим, что в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

В некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.

Мосгордума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Согласно проекту правового акта, за нарушение правил розничной продажи предлагаются административные штрафы для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, запрет продажи алкогольных энергетиков поддержали участники проекта "Активный гражданин" - "за" высказались 80% горожан.

Против прекращения продажи высказались 3% москвичей, 15% участников голосования считает, что достаточно убрать коктейли с витрины. Затруднились с ответом 1% респондентов и столько же ответили, что этот вопрос должны решать специалисты.