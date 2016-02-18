В январе в Москве подорожали продукты – Мосгорстат

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Продукты питания в московских магазинах в январе подорожали на 1,3 процента, сообщает пресс-служба Мосгорстата.

Также ведомство отмечает повышение цен на непродовольственные товары (на 0,6 процента) и платные услуги (на 1,5 процента).

За год индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 11,3 процента по сравнению с показателями января 2015 года, в том числе на продукты питания – на 10 процентов, непродовольственные товары – на 10,7 процента, платные услуги – на 13,4 процента.

Ранее сообщалось, что инфляция в Москве в январе 2016 года составила 1,1 процента.

Напомним, по данным Росстата, цены на товары в России за 2015 год выросли на 14,3 процента. По статистике, 70 процентов россиян тратят больше половины бюджета на еду.