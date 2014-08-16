Предприятия из Чили будут поставлять в Россию рыбу и морепродукты

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты, сообщает пресс-служба ведомства.

"Принято решение о предоставлении права поставок ряду чилийских предприятий, которые согласно предоставленной информации готовы выполнять ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза", - говорится в сообщении.

Всего в список Россельхознадзора вошли двенадцать предприятий.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.