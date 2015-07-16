Что продают в столице под видом фермерских продуктов

Что продают на рынках под видом фермерских продуктов

На столичных рынках продают фабричные мясо, молочные продукты и овощи под видом фермерских, заявляют покупатели. Корреспонденты телеканала "Москва 24" провели провели контрольную закупку продуктов и их в лабораторию. Экспертиза показала, что продуты безопасные, но, скорее всего, серийного, а не домашнего производства.

Как показал опрос телеканала, горожане готовы с удовольствием покупать деревенские продукты. Но многие уже сталкивались с тем, что обещание на ценнике или упаковке не является гарантией качества.

"Они могут быть выращены на ферме, но насколько они отличаются по нитратам не известно. Я думаю, это все маркетинговый ход. Особенно, когда стоят рядом обычные продукты и "эко". Цена различается в полтора раза, а скорее всего, они абсолютно одинаковые", – отметил один из покупателей на московском рынке.

Чтобы не отдать деньги недобросовестным продавцам, многие жители столицы учатся отличать настоящие деревенские продукты по вкусу и запаху. Некоторые также предпочитают покупать овощи, мясо и молоко у проверенных продавцов.

Санитарные врачи за качеством фермерской продукции не следят, главное чтобы товар соответствовал ГОСТу. Обещанная полезность остается на совести самих фермеров.

При этом, в эко-магазинах не отрицают, что натуральные мясные деликатесы и молоко стоят почти в два раза дороже, чем обычная продукция серийного производства. Продавцы также отмечают, что контролируют качество своего товара.

"Выезжаем с проверками на фермы, материалы запрашиваем, продукты пробуем и сдаем на экспертизу. Понятно, что зачастую эта экспертиза может отличаться от декларации соответствия. Натуральный продукт не смешаешь, как фабричный с балансом веществ до сотых миллиграмма", – пояснил совладелец магазина фермерских продуктов Владислав Дмитриев.

"Пищевая революция": Говядина

Корреспонденты телеканала купили яйца, творог, молоко и курицу с пометкой "фермерские" и отвезли продукты на экспертизу.

"Показатели безопасности все были в норме, – рассказала руководитель испытательной лаборатории "Молоко" ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова. – Если говорить по показателям качества, то мы выявили что, яйца, которые были куплены, как домашние и позиционировались, как диетический продукт, на самом деле были очень длительного хранения. У продукта была нарушена скорлупа, поверхность очень плохая и свежесть – сомнительная."



"Фермерская" курица также вызвала у специалистов сомнения. По словам Юровой, экспертиза выявила очень много косвенных признаков того, что птицу выращивали не в домашних условиях.

Шеф-повар Николай Бакунов, который регулярно ищет на рынках продукцию для своих ресторанов отмечает, что найти деревенский продукт очень трудно.

"Всем проще выращивать бройлерную продукцию, которая за 2 месяца достигает почти 2 килограмма. Настоящие породы птицы только к 6 месяцам наберут кило двести, кило триста. И чтобы вырастить их до этого состояния нужно вложить немало средств", – отмечает Бакунов.

Можно, правда, отыскать на прилавках ту же бройлерную курицу, которая достаточно времени провела на домашней передержке. В этом случае все вредные вещества выводятся из ее организма.

Напомним, сотрудники столичного комитета ветеринарии на днях сообщили, что не обнаружили радиоактивных грибов на ярмарках и рынках города. Обычно такие продукты поступали из Белоруссии, Тамбовской и Калужской областей. В прошлом году специалисты комитета выявили 15 партий радиоактивных грибов весом в 67,5 килограммов.