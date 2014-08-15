Общественная палата проверит магазины на запрещенные продукты

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Представители Общественной палаты Московской области начали проводить рейды по магазинам и проверять наличие там товаров, которые попали под санкции после 6 августа. Как сообщил M24.ru член областной ОП Сергей Чухов, проверять торговые точки планируется по два-три раза в неделю. В свою очередь в Общественной палате Москвы заявили, что ведут подготовительные работы и обсудят возможность проведения рейдов в столичных торговых сетях.

Представители Общественной палаты Московской области уже начали проверки магазинов, чтобы выявить, есть ли в наличии "санкционные" товары. "Начали с этой недели, будем проводить по два-три рейда за неделю. Смотрим, есть ли в наличие товары, произведенные после 6 августа и попадающие под санкции. Заодно смотрим, есть ли в магазинах просроченные продукты", - сказал Сергей Чухов.

Пока Общественная палата области провела один рейд, было проверено пять магазинов, однако запрещенных товаров пока не нашли. "Многие магазины, чтобы себя обезопасить, убирают с полок даже ту продукцию, которая произведена и ввезена на склады до введения санкций", - отметил Чухов.

Как рассказал собеседник M24.ru, Общественная палата взаимодействует с министерством потребительского рынка и услуг Московской области. "Мы договорились с министерством, что будем докладывать о торговых точках, в которых продаются "санкционные" товары, а также товары с просроченным сроком годности. Кроме того, по "санкционным" товарам будем взаимодействовать с полицией и Роспотребнадзором", - сказал он.

В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области M24.ru сказали, что готовы взаимодействовать с областной ОП.

В Общественной палате Москвы M24.ru сообщили, что в столице тема запрещенной продукции также не останется без внимания. "Возможность проведения проверок будет рассмотрена на площадке Общественной палаты. Вся информация о рейдах появится на нашем официальном сайте", - отметил представитель палаты.

Напомним, с 7 августа в России введен запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Меры распространяются на говядину, свинину, рыбу, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Ограничение вводится сроком на год. Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

К слову, как уже сообщал M24.ru, через полтора месяца столичные власти начнут официально контролировать, какие товары и откуда поступают в магазины. "Тех запасов продуктов, которые были ввезены в магазины еще до введения санкций, хватит еще на месяц-полтора. Поэтому сейчас нет необходимости в каких-то особых надзорных мерах. Конечно, по истечении этого срока возникнет необходимость контролировать что, откуда и какого качества продается в наших магазинах", - передает ведомство слова руководителя департамента Алексея Немерюка.

Руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов отметил, что компания не против проведения проверок общественниками. "Если общественники не будут мешать работе магазина и покупателям, будут вести себя корректно и вежливо, то мы всегда открыты для любых проверок. Можно приходить и смотреть", - сказал он.

По словам Русанова, сейчас специалисты только подсчитывают остатки товара, который был ввезен на склады до 6 августа, и который можно реализовывать.

Руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям Metro Cash & Carry Оксана Токарева рассказала, что с момента введения запрета на ввоз ряда продуктов, компания плотно взаимодействует с Минпромторгом, государственными органами, отвечающими за торговлю на региональном и муниципальном уровнях. "В ежедневном режиме у нас проходят совещания, где мы предоставляем отчетность по состоянию цен и по запасам таких товаров в наших торговых центрах. Заявлений о проверках от общественных организаций нам пока не поступало, от государственных органов тоже. Будем реагировать в соответствии с теми запросами, которые получим", - сказала она.

Глава Ассоциации компаний розничного торговли (АКОРТ) Андрей Карпов считает, что пока проверять магазины преждевременно. "Достаточно большие объемы продукции были ввезены ранее, и если у них длительный срок хранения, те же сыры могут реализовываться довольно долго", - сказал он.

По словам Карпова, вероятность того, что "санкционные" товары попадут в сетевые магазины, ниже, чем то, что они попадут на рынок или в магазины небольшого формата.

Наталья Савельева