В Домодедове задержали 1,9 тонны рыбы и раков из Армении

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В аэропорту Домодедово задержали две партии охлажденной рыбы и пресноводных раков из Армении. Причина задержания - нарушение условий хранения и транспортировки, сообщает пресс-служба столичного управления Россельхознадзора.

Нарушения были установлены при проведении пограничного ветеринарного контроля.

Партия рыбы и пресноводных раков общим весом 1 тонна 72 килограмма поступила с предприятия ООО "Эко Фуд". Выяснилось, что хранили продукцию при слишком высокой температуре. Кроме того, отсутствовало необходимое приложение к ветеринарному свидетельству.

"Температура хранения установлена в границах от +20 до +50 градусов, тогда как по результатам измерения термометром температура составила +110 градусов", - отметили в ведомстве.

В итоге продукцию все-таки пропустили через границу: после отбора проб специалисты убедились, что она безопасна для потребителей. Кроме того, дополнительную информацию предоставила ветеринарная служба Армении. В связи с нарушениями возбуждено административное дело.

В тот же день было приостановлено оформление еще одной партии охлажденной рыбы из Армении общим весом 810 килограммов, поступившей с предприятия ООО "Эми Фиш".

Причинами задержания стали нарушения целостности упаковки, а также условий хранения и транспортировки, указанных в ветеринарном свидетельстве. Температура хранения продукции превышала допустимую норму на 1,5-3,5 градуса.

По результатам отбора проб специалисты определили, что продукция безопасна, и пропустили ее через границу.

Напомним, в июне специалисты Россельхознадзора обнаружили более 600 килограммов зараженной паразитом малины в аэропорту Шереметьево.

При досмотре свежих ягод малины, поступивших из Мексики, был обнаружен карантинный вредный организм – западный цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. Общий вес партии – 616,5 килограмма.

Стоит отметить, что во втором квартале 2015 года в московский регион ввезли более 169 тонн небезопасной подкарантинной продукции. В частности, в ходе проверок были выявлены нарушения при ввозе более 147 тонн овощей и фруктов.