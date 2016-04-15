Монастырским продуктам могут выделить места на столичных ярмарках

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На московских ярмарках выходного дня могут появиться продукты монастырских брендов, передает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева, есть вероятность, что правительство столицы окажет поддержку и предоставит монастырям хорошие места на ярмарках.

"Мне кажется, это будет ошеломляющий успех. Люди очень доверяют качеству монастырской продукции", – отметил Палеев.

Как считает депутат, популярностью на ярмарках может пользоваться торговля постными продуктами.

"Москва в деталях": Ярмарки выходного дня

Пока монастырские хозяйства еще не обращались за помощью в организации ярмарок, несмотря на это депутаты Мосгордумы готовы оказать им помощь, как только это потребуется.

Ранее сообщалось, что 70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство. Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями. Еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.