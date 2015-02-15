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Мэр Москвы

15 февраля, 14:58

Для снижения наценок на продовольствие будут созданы два агрокластера - Собянин

продукты продовольствие Сергей Собянин агрокластеры

Главными пунктами антикризисного плана 2015 года станут: социальная защита граждан, поддержка бизнеса, строительного сектора, транспорта, импортозамещение и развитие собственной экономики. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В продовольственной сфере будет осуществляться мониторинг того, что происходит в магазинах, торговых сетях города. Также мэр Москвы отметил, что за последние годы в столице было построено более пяти миллионов торговых площадей, что увеличило их общее количество на 20 процентов.

Сергей Собянин отметил, что был создан агрокластер, где происходит цивилизованный обмен между поставщиками продовольствия и торговлей, в том числе малым и средним бизнесом, ресторанами и большими магазинами.

"Мы предполагаем в ближайшие годы создать еще два таких же крупных кластера, что позволит снять чрезмерные оптовые наценки и сделать более реальными цены и конкуренцию между поставщиками продовольствия", - отметил Сергей Собянин.

Кроме того, будет уменьшено количество чиновников и государственных служащих, оптимизировано штатное расписание, а также введен запрет на покупку предметов, которые не являются первой необходимостью в сегодняшнее время. Например, дорогие машины, дорогая мебель, добавил мэр Москвы

В настоящее время создана специальная комиссия, которая будет просматривать и оценивать закупки, а также отсеивать все то, что не является первоочередным.

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