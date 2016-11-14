Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Шампанское в будущем году может подорожать на 15 процентов. По мнению вице-президента Союза виноградарей и виноделов России Павла Титова, к такому росту цен может привести повышение акцизов на игристые вина, которое одобрили в Госдуме, сообщает Агентство "Москва".

Больше всего, по словам Титова, подорожает шампанское стоимостью до 200 рублей за бутылку. Для более дорогих вин эффект будет ниже.

Чтобы избежать повышения цен, Союз виноградарей и виноделов России и Ассоциация производителей игристых вин планируют направить письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил 12 ноября поправку, согласно которой ставка акциза на игристые вина и шампанское будет увеличена с 27 до 36 рублей.

