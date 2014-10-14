Фото: M24/Александр Авилов

ФАС России подвела итоги работы горячей линии, которая была открыта в середине августа после ввода запрета на импорт продуктов из западных стран. Об этом M24.ru рассказала начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. По ее словам, москвичи чаще всего жалуются на рост цен на овощи и фрукты. От жителей Москвы и Подмосковья поступило 679 обращений, из них 644 касаются розничных товаров. Помимо овощей и фруктов, москвичей беспокоит стоимость молока, птицы, говядины и свинины.

"Мы получаем жалобы из всех регионов страны, но большая часть поступила из Москвы и Московской области – 679 обращений, из которых 644 – по розничным ценам. Больше всего жалуются на рост розничных цен на овощи и фрукты – 169. На молоко и молочную продукцию поступило 123 обращения, на мясо птицы – 112. Еще 65 жалоб касаются повышения цен на говядину, 31 – на свинину, 20 – на колбасы, 13 – на рыбу. На повышение оптовых цен из Москвы и Московской области поступило 35 обращений. В основном жители жаловались на рост стоимости птицы, свинины и рыбы", – сказала Мирочиненко.

Из остальных российских регионов пришло 1478 обращений, почти все касаются роста цен в рознице. Чаще всего россияне жаловались на повышение стоимости птицы, овощей и фруктов, свинины и говядины. Напомним, что горячая линия ФАС была запущена с 14 августа и продолжает работать.

Для приема жалоб на сайте ФАС создана специальная форма . Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона . Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Как пояснил управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, повышение цен произошло из-за того, что увеличилась цепочка поставщиков. "К примеру, некоторые товары, которые везли из Норвегии или Польши, теперь везут через Белоруссию. Разумеется, каждый дополнительный посредник увеличивает конечную стоимость товара", – отметил он.

По словам Потапенко, в целом можно сказать, что в ФАС поступило не так много жалоб, если сравнивать их количество жалоб с количеством посетителей крупного гипермаркета. "Один "Ашан" обслуживает около миллиона клиентов в день", – отметил Потапенко.

Председатель общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков пояснил, что высокая доля жалоб на молочные продукты связана с тем, что Россия зависит от сырья в этой отрасли.

"Россия сильно зависит от сухого молока, поэтому мы прогнозируем подорожание молочных продуктов к концу года на 20 процентов. На данный момент подорожание несущественное, поскольку еще есть натуральные корма", – отметил Аншаков. По его словам, зимой традиционно большая часть молочной продукции производилась из импортного сухого молока, так как искусственных кормов в таком количество не производится.

Аншаков добавил, что ОЗПП также получает много жалоб на отсутствие в магазинах салатов, фруктов и сыров. При этом эксперт подчеркнул, что Москва пострадала меньше, чем Дальний Восток и Санкт-Петербург, которые наиболее зависят от поставок из-за границы благодаря своему территориальному расположению.

Напомним, 6 августа президент Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении импорта "отдельных видов продовольствия" из стран, которые ввели санкции против России на фоне украинского кризиса. РФ на год запретила импорт мяса, рыбы, морепродуктов, молочной и плодоовощной продукции, орехов, фруктов, колбасы и сыра из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. По данным московских властей, до 75 процентов товаров в столичных торговых сетях – российского производства. К октябрю оптовая цена на курятину с начала года выросла на 42,5 процента, однако вскоре начнутся поставки из Латинской Америки и цены снова упадут.

Ожидается понижение стоимости капусты и моркови, потому что в этом году в России были хорошие урожаи этих культур, утверждали в мэрии. Импортные продукты, ввоз которых в Россию запретили на год, планируется по максимуму заменить товарами отечественных производителей. Вместе с тем ФАС готова снизить ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию из стран, которые не попали в черный список. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, почти 85 процентов россиян поддерживают запрет на ввоз продуктов из западных стран.

Марина Курганская, Дарья Миронова