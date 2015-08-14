Санкционные продукты будут уничтожать из всех стран

Фото: ТАСС

Санкционные продукты из всех стран "черного списка" будут уничтожаться на равных началах. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поставках продуктов из пяти стран, которые 13 августа были внесены в санкционный список России. В этот перечень теперь включены Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн.

В случае с Украиной запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Соглашение должно вступить в силу с 1 января 2016 года.

Ранее шесть европейских стран присоединились к продленным экономическим санкциям Евросоюза против России. Среди них страны-кандидаты в члены ЕС Черногория и Албания, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Кроме того, к заявлении присоединилась Украина.

Эти же страны, включая Грузию, присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя.

В июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.