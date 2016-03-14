В Москву будут поставлять яблоки из Сербии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В ближайший месяц в столицу могут начать поставку сербских яблок. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

10–11 марта делегация из Москвы побывала в Сербии, где договорилась с местными фермерами о сотрудничестве. "Сербы предлагали нам мясную и молочную продукцию, но сейчас Москва максимально заинтересована в свежих фруктах и ягодах, частично – овощах", – сказал Немерюк.

По его словам, среди поставщиков свежей продукции в столицу – Азербайджан, Марокко, Иран. "Но сербские товары имеют ряд преимуществ по качеству и цене. К тому же страна недалеко от России, и логистика с ней налажена", – добавил глава департамента торговли и услуг.

Ранее m24.ru сообщало, что Россия ужесточила правила ввоза яблок и груш по сертификатам Молдавии. По мнению Россельхознадзора, под видом молдавской продукции через Белоруссию могут поступать санкционные продукты из ЕС.

Кроме того, с 1 марта остановлены поставки фруктов и овощей из Либерии, Кении и Индии через Белоруссию. Запрет введен из-за того, что сертификаты из этих стран могут быть поддельными, а реальным местом их происхождения оказаться страны, подпавшие под российское продовольственное эмбарго.

7 декабря начал действовать специальный фитосанитарный режим для фруктов и овощей, которые идут через Белоруссию транзитом. Речь идет о фруктах, овощах и ягодах из Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, Швейцарии и Мексики.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.