Россельхознадзор опроверг массовое заражение зерна фузариозом

Россельхознадзор опроверг массовое заражение российского зерна, сообщает телеканал "Москва 24". Официальная информация опубликована на портале ведомства.

Специалисты Россельхознадзора признали, что в этом сезоне было выявлено 33 случая заражения зерна – большинство из них на Кавказе, в Южном федеральном округе и нескольких центральных округах страны.

Речь идет о смертельно опасном грибе – ранее тревожную информацию о массовом заражении хлеба фузариозом распространила одна из популярных российских газет.

Раньше на Руси это заболевание называли "пьяным хлебом", поскольку испорченные продукты вызывали симптомы, схожие с опьянением – впоследствии употребленные в пищу некачественные продукты вызывали кишечные и желудочные нарушения.

По словам экспертов, государственный стандарт устанавливает допустимую долю фузариозных зерен не более одного процента – в ФГБУ "Центр оценки качества зерна" заявили, что исследованное ведомством зерно полностью укладывается в этот показатель.

Но помимо хлеба, зараженным может оказаться и солод, из которого варят пиво. Тем не менее, эксперты уверяют, что даже 1 процент фузариозного зерна недопустим при производстве пива, так что никакого грибка в нем быть не может.



В свою очередь, медики говорят о том, что бытовая неграмотность гораздо опаснее зараженного зерна. Эксперты часто сталкиваются с тем, что граждане снимают плесень с некачественных продуктов, после чего спокойно употребляют их в пищу. Именно такие поступки чаще всего и приводят к серьезным пищевым отравлениям.

