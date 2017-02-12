Россельхознадзор опроверг массовое заражение зерна фузариозом

Россельхознадзор опроверг массовое заражение российского зерна, сообщает телеканал "Москва 24". Официальная информация опубликована на портале ведомства.
Специалисты Россельхознадзора признали, что в этом сезоне было выявлено 33 случая заражения зерна – большинство из них на Кавказе, в Южном федеральном округе и нескольких центральных округах страны.
Речь идет о смертельно опасном грибе – ранее тревожную информацию о массовом заражении хлеба фузариозом распространила одна из популярных российских газет.
Раньше на Руси это заболевание называли "пьяным хлебом", поскольку испорченные продукты вызывали симптомы, схожие с опьянением – впоследствии употребленные в пищу некачественные продукты вызывали кишечные и желудочные нарушения.
По словам экспертов, государственный стандарт устанавливает допустимую долю фузариозных зерен не более одного процента – в ФГБУ "Центр оценки качества зерна" заявили, что исследованное ведомством зерно полностью укладывается в этот показатель.
Но помимо хлеба, зараженным может оказаться и солод, из которого варят пиво. Тем не менее, эксперты уверяют, что даже 1 процент фузариозного зерна недопустим при производстве пива, так что никакого грибка в нем быть не может.
