Проблем с мандаринами на Новый год у москвичей не будет - Немерюк

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Проблем с мандаринами на Новый год у москвичей не будет. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, самым популярным продуктом в Новый год являются мандарины. "С ними никаких проблем нет - идут из Грузии, Абхазии и Турции. Этот поток заменяет все, что поступало в Москву из Испании и стран Евросоюза", - добавил он.

Глава департамента отметил, что в городе ожидается незначительный рост цен на некоторые виды продовольственных товаров.

"Сейчас есть рост цен на гречку, мы понимаем, он происходит по объективным причинам. Немного подорожали молоко и хлебобулочные изделия. Резкого или спекулятивного скачка цен не произошло. И мы, и федеральные органы контролируем ситуацию на рынке продовольствия", - заявил Немерюк.

Он подчеркнул, что продовольственная корзина (список товаров, которые приобретаются большинством москвичей) претерпела небольшие изменения за последние месяцы. "Что-то пропало, что-то новое появилось. Наши ритейлеры провели работу по привлечению новых производителей. Попытались удержать клиентов ассортиментом и ценовой политикой", - отметил глава департамента.

Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявил, что в 2014 году Россия собрала гречихи больше, чем в среднем за последние пять лет. Так, в нынешнем году было собрано 680 тысяч тонн гречихи, при этом за последние пять лет этот показатель составляет в среднем 666 тысяч тонн. По его мнению, цены выросли из-за ажиотажного спроса на гречку.

По прогнозу Минсельхоза, ожидается рост цен на рис. Он будет стоить как минимум на 10-15 процентов дороже: рис, представленный на полках отечественных магазинов, в основном импортного производства. Его цена подскочит из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.