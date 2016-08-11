Москвичи могут спрашивать сертификаты у продавцов арбузов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столичном регионе открылись площадки для торговли арбузами, ягоду можно купить на любой из тысячи торговых точек. Однако у каждого официально зарегистрированного продавца должен быть сертификат соответствия, который покупатели вправе спрашивать, сообщает телеканал "Москва 24".

Проверку документов у торговцев устраивают активисты "Безопасной столицы". В ходе рейдов они также измеряют количество нитратов в арбузах. Кроме сертификатов, у продавцов также должен быть кассовый аппарат, медкнижка и документы на право ведения торговой деятельности. Нарушителей ждут штрафы.

Есть в столице и полностью законные точки продаж; они отличаются тем, что оформлены в едином стиле: киоски бежевого цвета с откидным прилавком. Всего их Москве 264.