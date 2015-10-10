В столице приготовили пастилу весом 150 килограммов

Фото: wikipedia.ru
В рамках фестиваля "Московская осень" в столице приготовили самую большую пастилу в мире. Лакомство весом в 150 килограммов представлено на площадке "Царский пир" на Манежной площади.
Изготовили гигантскую пастилу производители белевской пастилы из Тульской области.
"Мы решили порадовать москвичей, подумали, что нужно сделать что-то русское и с продуктами осени, остановились на яблоках. Это чудесное производство, активно развивающееся. Пастила у нас весом 150 килограммов. Размером 4,5 метра на 2,5 метра", - цитирует РИАМО члена оргкомитета фестиваля "Московская осень" Ирину Сухотину.
На изготовление пастилы-рекордсменки ушло 450 кг яблок, 150 яиц и 15 кг сахара. Таким образом, создатели пастилы побили предыдущий рекорд, установленный на всемирной выставки "ЭКСПО-2015" в Милане (73 кг).
Лакомство разрежут на куски и угостят всех желающих.
Это не первое угощение больших размеров, которое раздают москвичам и гостям города: во время фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской площади поставили кулич весом 900 килограммов, 28 марта москвичей угостили самым большим в мире холодцом, в августе гигантской шарлоткой, в 2012 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку, а также самый большой в Европе пряник.
В 2013 году в столице было приготовлено самое большое в мире блюдо узбекской кухни "нарын", его вес составил 500 килограммов, а также самый большой в мире хинкали.