В столице приготовили пастилу весом 150 килограммов

Фото: wikipedia.ru

В рамках фестиваля "Московская осень" в столице приготовили самую большую пастилу в мире. Лакомство весом в 150 килограммов представлено на площадке "Царский пир" на Манежной площади.

Изготовили гигантскую пастилу производители белевской пастилы из Тульской области.

"Мы решили порадовать москвичей, подумали, что нужно сделать что-то русское и с продуктами осени, остановились на яблоках. Это чудесное производство, активно развивающееся. Пастила у нас весом 150 килограммов. Размером 4,5 метра на 2,5 метра", - цитирует РИАМО члена оргкомитета фестиваля "Московская осень" Ирину Сухотину.

На изготовление пастилы-рекордсменки ушло 450 кг яблок, 150 яиц и 15 кг сахара. Таким образом, создатели пастилы побили предыдущий рекорд, установленный на всемирной выставки "ЭКСПО-2015" в Милане (73 кг).

Лакомство разрежут на куски и угостят всех желающих.



Белевская пастила – исконно русское лакомство. В состав пастилы входит яблочное пюре, яичные белки и цельные ягоды, орешки или корица и сахар. Ее массовое производство для продажи запустилось в 1888 году в городе Белеве Тульской губернии.



Это не первое угощение больших размеров, которое раздают москвичам и гостям города: во время фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской площади поставили кулич весом 900 килограммов, 28 марта москвичей угостили самым большим в мире холодцом, в августе гигантской шарлоткой, в 2012 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку, а также самый большой в Европе пряник.

В 2013 году в столице было приготовлено самое большое в мире блюдо узбекской кухни "нарын", его вес составил 500 килограммов, а также самый большой в мире хинкали.