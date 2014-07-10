Минсельхоз предлагает убрать термин "молочный" с ряда продуктов

Минсельхоз предлагает запретить слово "молочный" для ряда продуктов

Минсельхоз предлагает запретить использование термина "молочный" в названии продукции с растительными жирами, сообщает радио "Москва FM". Ведомство предлагает внести поправки в техрегламент Таможенного союза по правилам маркировки продукции и в Федеральный молочный регламент.

Если в продукте присутствуют растительные жиры, то допустимы только технические наименования с указанием консистенции - "паста", "крем", "кисель", "пюре", рассказал в эфире директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Владимир Лабинов.

"На сегодняшний день мы не выполняем только один показатель по государственной программе развития сельского хозяйства – по производству молока. Его необходимо восполнить. Этому препятствует, в том числе, большое количество фальсификата на рынке и легального ассортимента молокосодержащих продуктов", - отметил он.

Как пишет "Российская газета", новые правила могут вступить в силу в следующем году. Сегодня техрегламент разрешает использовать такие прилагательные, как "сырный", "сметанный" на упаковке продукции, произведенной с использованием немолочных жиров.

По оценкам экспертов, в настоящее время на рынке продается не менее 30% сметаны, в производстве которой используются растительные жиры. Доля "растительного" мороженного, как и сыра, составляет 60-70%. Много немолочных жиров в сливочном масле и сгущенном молоке.