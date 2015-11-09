Что заменило шоколад в рационе россиян

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Российские производители сладостей в этом году использовали на 45 процентов меньше какао-сырья по сравнению с прошлым годом. В этом случае общий объем производства должен был снизиться примерно на 20 процентов, однако он остался на прежнем уровне.

Директор центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что доля какао в российском шоколаде заметно снизилась.

"С начала года с января по август в Россию было импортировано намного меньше какао-сырья. Речь идет о какао-бобах, какао-пасте и какао-масле – основных ингредиентах, которые требуются для изготовления шоколада. Их ввезено было существенно меньше. При этом объемы производства шоколадной продукции в России не изменились. Доля какао в готовых изделиях снизилась", – пояснила она.

Эксперт добавила, что россияне в последнее время стали есть меньше сладкого. "Самые драматичные изменения произошли в потреблении шоколада и шоколадных изделий: конфет, батончиков, а также тортов и пирожных. При этом наблюдается переток потребительских предпочтений в сторону мучных изделий с длительными сроками хранения: печенья, вафель, пряников", – сказала Никитина.

В российском шоколаде стало меньше какао – эксперт

Пищевой химик-технолог Сергей Белов отметил, что качество кондитерских изделий могло и не упасть по сравнению с прошлым годом. "Может быть миллион причин. Может, сырье пошло другими путями. Кто-то может работать на остатках. Многие держат большое количество остатков, чтобы сгладить колебания цен", – заметил он.

Добавим, в сентябре 2015 года цены на кондитерские изделия выросли на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли цены на шоколад, шоколадные конфеты и карамель. В наименьшей степени подорожание коснулось тортов, кексов и пряников.

Ранее m24.ru сообщало, что в России вырастут цены на хлебную продукцию. Ее стоимость к весне может увеличиться в среднем на 20 процентов. Так, батон хлеба будет стоить в пределах 25-30 рублей вместо нынешних 22-25 рублей.