Немерюк потребовал от компаний общепита устранить нарушения санитарных норм

Сетевые компании торговли и общепита должны в кратчайшие сроки устранить нарушения санитарных норм. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает Агентство "Москва".

"Можно сказать, что столичные торговые сети получили последнее предупреждение от Роспотребнадзора. Город будет принимать самые жесткие меры к тем предприятиям, которые не исправят сложившуюся ситуацию в самое ближайшее время", – заявил Немерюк.

Он напомнил, что обо всех фактах нарушений санитарных норм москвичи могут сообщить в столичное управление Роспотребнадзора, а также на портал "Наш город".

Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие морозильных камер для хранения готовых продуктов, несоблюдение требований вентиляции помещений и отсутствие информации об ингредиентах продуктов.

Напомним, столичный Роспотребнадзор обнаружил сотни нарушений в 78 ресторанах Burger King. По итогам проверок сеть была оштрафована на общую сумму 15,4 миллиона рублей.

В ходе проверки во всех точках быстрого питания были выявлены "нарушения обязательных требований технических регламентов, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей".

Так, в 43 ресторанах не соблюдались требования к устройству помещений, в 16 кафе обнаружилось неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных, складских и подсобных помещений. Кроме того, в 13 ресторанах специалисты обнаружили грязь на стенах, полках, отсутствие влажной уборки.

Еще в 24 ресторанах были нарушены требования к прохождению медицинских осмотров, а в 18 заведениях нарушались условия хранения пищевой продукции.