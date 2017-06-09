Россия усилила контроль за продуктами восьми белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией восьми белорусских компаний из-за несоответствия нормам РФ и Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Контроль усилен в отношении четырех мясных агрокомбинатов: "Дзержинский", "Скидельский", "Гомельский мясокомбинат" и "Партнер и К".

Также более тщательно специалисты будут проверять продукты четырех молочных предприятий: "Лунинецкого молочного завода", "Молочного мира", "Праймилка" и филиалов "Слуцкого сыродельного комбината".

С 24 мая в РФ ограничили ввоз продуктов трех белорусских компаний: ООО "Мясной двор "Тарасово", а также предприятий "Мясопродукт" и "Розовый кит".

С 15 мая Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль за продукцией девяти белорусских предприятий. В частности, в ней были обнаружены следы линкомицина, тилозина, тилмикозина и некоторых других веществ, присутствие которых не допускается российскими нормами.

Меры дополнительного контроля были приняты в отношении Слуцкого сыродельного комбината и его Копыльского и Любанского филиалов, а также Барановичского, Молодечненского и Пружанского молочных комбинатов, Кобринского маслосырзавода, предприятия "Мозырские молочные продукты" и ряда других производителей.

Кроме того, после повторного выявления несоответствий российским стандартам Россельхознадзор временно ограничил поставку в Россию продукции ПУП "Молочный полюс".

