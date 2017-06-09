Россия усилила контроль за продуктами восьми белорусских предприятий

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией восьми белорусских компаний из-за несоответствия нормам РФ и Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Контроль усилен в отношении четырех мясных агрокомбинатов: "Дзержинский", "Скидельский", "Гомельский мясокомбинат" и "Партнер и К".
Также более тщательно специалисты будут проверять продукты четырех молочных предприятий: "Лунинецкого молочного завода", "Молочного мира", "Праймилка" и филиалов "Слуцкого сыродельного комбината".
С 15 мая Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль за продукцией девяти белорусских предприятий. В частности, в ней были обнаружены следы линкомицина, тилозина, тилмикозина и некоторых других веществ, присутствие которых не допускается российскими нормами.
Меры дополнительного контроля были приняты в отношении Слуцкого сыродельного комбината и его Копыльского и Любанского филиалов, а также Барановичского, Молодечненского и Пружанского молочных комбинатов, Кобринского маслосырзавода, предприятия "Мозырские молочные продукты" и ряда других производителей.
Кроме того, после повторного выявления несоответствий российским стандартам Россельхознадзор временно ограничил поставку в Россию продукции ПУП "Молочный полюс".