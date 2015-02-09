Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Продукты

9 февраля, 19:01

В 2014 году импорт рыбы в Россию снизился на 13 процентов

продукты рыба импорт Федеральное агентство по рыболовству

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В 2014 году импорт рыбы в России снизился на 12,8 процента. Страна сократила закупки свежей, охлажденной и мороженой семги и форели, сообщили M24.ru в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Всего из-за границы за прошлый год ввезли 885 тысяч тонн рыбы.

Помимо семги и форели Россия традиционно ввозила много мороженой скумбрии и сельди, отметили в Росрыболовстве. В прошлом году поставки этого вида рыб также сократились. Ввоз скумбрии снизился на 11 процентов, до 90,6 тысяч тонн. Поставки мороженой сельди в 2014 году уменьшились на 24,7 процента, также до 90,6 тысяч тонн.

В то же время сократился и экспорт российской рыбы. Страна уменьшила продажу лососевых и сельди на зарубежных рынках. Экспорт мороженой сельди в 2014 году сократился на 32 процента до 170,7 тысяч тонн, мороженого тихоокеанского лосося - на 53 процента, до 35 тысяч тонн.

Ссылки по теме

Отметим, в 2014 году Россия также сократила в 10 раз импорт сыра и в 5 раз - ввоз мяса.

Ранее M24.ru сообщало, что Минсельхоз предлагает обязать торговые сети выделять долю на своих полках для отечественных сельхозпроизводителей. Такие предложения о внесении изменений в торговое законодательство уже готовятся.

Они необходимы для поддержания справедливых цен и облегчения доступа отечественной сельхозпродукции на полки магазинов, отдельные регионы предлагают установить доли отечественных продуктов на полках торговых сетей.

Сайты по теме

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать