В 2014 году импорт рыбы в Россию снизился на 13 процентов

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В 2014 году импорт рыбы в России снизился на 12,8 процента. Страна сократила закупки свежей, охлажденной и мороженой семги и форели, сообщили M24.ru в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Всего из-за границы за прошлый год ввезли 885 тысяч тонн рыбы.

Помимо семги и форели Россия традиционно ввозила много мороженой скумбрии и сельди, отметили в Росрыболовстве. В прошлом году поставки этого вида рыб также сократились. Ввоз скумбрии снизился на 11 процентов, до 90,6 тысяч тонн. Поставки мороженой сельди в 2014 году уменьшились на 24,7 процента, также до 90,6 тысяч тонн.

В то же время сократился и экспорт российской рыбы. Страна уменьшила продажу лососевых и сельди на зарубежных рынках. Экспорт мороженой сельди в 2014 году сократился на 32 процента до 170,7 тысяч тонн, мороженого тихоокеанского лосося - на 53 процента, до 35 тысяч тонн.

Отметим, в 2014 году Россия также сократила в 10 раз импорт сыра и в 5 раз - ввоз мяса.

Ранее M24.ru сообщало, что Минсельхоз предлагает обязать торговые сети выделять долю на своих полках для отечественных сельхозпроизводителей. Такие предложения о внесении изменений в торговое законодательство уже готовятся.

Они необходимы для поддержания справедливых цен и облегчения доступа отечественной сельхозпродукции на полки магазинов, отдельные регионы предлагают установить доли отечественных продуктов на полках торговых сетей.