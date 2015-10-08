Минэкономразвития выступило в защиту ПЭТ-упаковки для пива

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Минэкономразвития России выступило в защиту ПЭТ-упаковки для пива. По мнению директора департамента оценки регулирующего воздействия МЭР Вадима Живулина, эта тара не способствует алкоголизации населения, сообщает ТАСС.

"Никаких научных обоснований вреда ПЭТ-упаковки на сегодняшний день нет. Оснований утверждать, что она способствует алкоголизации населения также нет", – заявил Живулин.

Более того, ограничение обращения такой упаковки может серьезно ударить по пивной отрасли. Минэкономразвития намерено убедить авторов законопроекта об ограничении ПЭТ-упаковки о нецелосообразности этой меры.

Ранее m24.ru сообщало, что законопроект, предполагающий постепенное ограничение продажи и производства алкоголя в пластиковой таре был единогласно принят в июле прошлого года.

После первого чтения законопроекта европейские пивовары попросили не запрещать в России пластиковую упаковку. В июне прошлого года Генсек союза "Пивовары Европы" Пьер-Оливье Бержерон и председатель Международного пивоваренного союза Энди Тиге направили вице-премьеру Игорю Шувалову письма, где высказались против принятия поправок в закон о регулировании алкогольного рынка.

В конце прошлого года также стало известно, что Росалкогольрегулирование ведет с пивоварами переговоры по ограничению содержания алкоголя в пиве, выпускаемом в ПЭТ-упаковке.