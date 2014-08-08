Финский производитель молочных продуктов Valio продолжит работу в РФ

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Российский завод финской компании Valio продолжит свою работу в Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие, которое находится в Ершово, выпускает плавленый сыр Viola в форме треугольников, также там нарезают сыры марок Oltermanni и "Европейская коллекция". Кроме того, у фирмы есть завод в Гатчине, на котором делают питьевые йогурты. Сырье для него поставляется с ферм в Ленинградской области.

В Valio отмечают, что в Россию не будет поставляться только молочная продукция, произведенная в Финляндии. Отправка соков, морсов и других товаров с зарубежных заводов не прекращается.

Напомним, с 7 августа был введен запрет на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.