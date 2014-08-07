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Москва 24

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Экономика

07 августа 2014, 11:28

Продавцы на сигвеях пройдут обучение перед выходом на работу

продукты велосипеды обучение магазины продавцы сигвеи

"Утро": В Москве пройдет первый учебный день для продавцов на сигвеях

В четверг, 7 августа, в столице пройдет учебный день для продавцов на сигвеях и велосипедах, сообщает телеканал "Москва 24".

Уже в ближайшие дни магазины на двух колесах запустят по 12 маршрутам в центре столицы. Мобильные точки торговли будут курсировать по Гоголевскому, Цветному, Сретенскому и Чистопрудному бульварам, а также по Моховой улице, площади Ильинские ворота и Пушкинской площади.

С передвижных прилавков будут торговать газировкой и мороженым.

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Ранее сообщалось, что в эксперименте должны участвовать производители мороженого и напитков, а также магазины, расположенные недалеко от Тверского бульвара.

Производители будут поставлять в магазины сам товар, сертификаты на него, униформу для продавцов и сигвеи. Магазины обязаны хранить напитки, мороженое и сухой лед, нанять студентов для работы продавцами на сигвеях и платить им зарплату. Выручка от продаж будет также сдаваться в кассы магазина. Предлагется задействовать в рамках пилотного проекта два магазина и пять сигвеев. Заряжать аккумуляторы для сигвеев планируется ночью.

Также M24.ru сообщал, что в пешеходных зонах в центре столицы могут организовать экскурсионные туры на сигвеях – двухколесных электрических самокатах. Несколько компаний по прокату сигвеев уже заявили о желании выйти на пешеходные зоны с экскурсионными маршрутами.

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