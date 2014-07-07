Москва отказалась выделять площадь для фермерского рынка "ЛавкаЛавка"

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Власти Москвы не готовы выделить площадь для создания фермерского рынка "ЛавкаЛавка", сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы готовы принять любые предложения, но вести речь о том, чтобы кому-то по преференции либо каким-то образом выделить 2 тысячи квадратных метров с удобной транспортной доступностью и парковкой на 100 автомобилей, такой практики, наверно, ни у одного органа или субъекта Российской Федерации нет", - передает слова Немерюка Агентство "Москва".

По его словам, в городе представлен широкий ассортимент продовольственных товаров и нет дефицита какой-то конкретной продукции, либо группы товаров. Глава департамента также отметил, что фермеры не всегда едут в Москву, так как цены на московском рынке часто даже ниже цен на аналогичную продукцию в регионах.

"Есть, в любом случае, конкурентные процедуры, наши городские рынки, которые мы готовы реализовать. Коллеги могут прийти, договорившись с банками, и выкупить данный объект, если они считают, что их бизнес конкурентен и будет приносить хороший доход" - добавил Немерюк.





Ранее фермеры кооператива "ЛавкаЛавка" опубликовали обращение к Сергею Собянину с просьбой предоставить помещение для фермерского рынка. В обращении уточняется, что необходимая площадь рынка - 2-3 тысяч квадратных метров с "удобной транспортной доступностью для легкового и общественного транспорта и парковкой на 100 автомобилей". В открытом письме говорится, что на рынке будут торговать только фермеры кооператива "ЛавкаЛавка", которые прошли сертификацию и торгуют своей продукцией.