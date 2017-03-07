Предназначенную на продажу в Москве контрафактную икру изъяли в Тверской области

Фото: пресс-служба СК по Тверской области

Предназначенную для продажи в Москве черную икру изъяли в городе Ржев Тверской области, сообщает пресс-служба СК по Тверской области.

Сотрудничая со специалистами из Роспотребнадзора и криминалистами регионального СК, следователи провели осмотр производственного комплекса и изъяли образцы продукции.

Сообщается, что некоторые образцы не соответствуют микробиологическим требованиям и потенциально опасны для жизни и здоровья человека.

Арбитражный суд Тверской области вынес решение о привлечении ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" к административной ответственности и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Контрафакт продавался в столице под маркой "Золото Каспия".