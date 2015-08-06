Названы регионы, где уничтожат санкционные продукты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Названы регионы России, в которых будут уничтожены санкционные продукты. Как отмечает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на представителей Россельхознадзора, в список вошли Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, Смоленск, Псков, а также Ростовская и Оренбургская области, Саратов и Алтай.

Отмечается, что во всех приведенных регионах выявлена незаконная продукция. По словам помощника руководителя ведомства Алексея Алексеенко, если продукты будут обнаружены в Москве и Московской области, они будут также уничтожены.

В Реутове стартовала акция по уничтожению санкционных продуктов

Напомним, ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) утвердила порядок уничтожения санкционных товаров. При обнаружении такой товар изымается и передается территориальному подразделению Россельхознадзора, которое, в свою очередь, принимает решение о его уничтожении.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели свои санкции.