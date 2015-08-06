В столице изъяли 9 тонн моркови и 28 тонн польских яблок

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Москве изъяли 9 тонн моркови и 28 тонн яблок из Польши. Продукты подлежат уничтожению, так как были ввезены в страну незаконно, сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

"Передавать продукты детдомам нет юридических прав, они не проверены", – приводит слова Антонова корреспондент m24.ru.

Он также добавил, что власти изъяли томаты, 1,5 тонны мяса из Польши, а также мясо из Канады. "Надо составить акт изъятия. Яблоки и овощи вывезут на свалку, а мясо отправят в утиль на завод в Туле", – резюмировал Антонов.

В Реутове обнаружены полторы тонны санкционных продуктов

Ранее на территории оптовой базы в подмосковном Реутове сотрудники Россельхознадзора обнаружили 1,5 тонны мясной продукции из стран ЕС, запрещенной к ввозу на территорию России.

"Совместно с правоохранительными органами управлением было выявлено на одной из оптовых продовольственных баз Подмосковья 1,5 тонны мяса свинины происхождением из стран Евросоюза", – отметили в Россельхознадзоре.

С сегодняшнего дня обнаруженная продукция, попавшая под санкции, подлежит уничтожению в соответствии с указом президента России.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.