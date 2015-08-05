Места под бахчевые развалы подорожали на аукционе в три раза

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Места под продажу арбузов и дынь выросли на торгах в три раза. В частности, 150 заявок поступило на 13 первых лотов на юго-западе Москвы и в Зеленограде, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.



Всего более 10 участников претендовали на приобретение права размещения бахчевых развалов нового формата на первых аукционах. "Результатом высокой конкуренции стало превышение аукционной цены в среднем в три-четыре раза. По одному из объектов превышение достигло 940 процентов", – отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

Активнее всего торги шли по объектам Юго-Западного округа. На них претендовали от 10 до 15 участников, а превышение составило от 170 до 940 процентов.

По итогам первых аукционов "арбузное" место обойдется в Зеленограде в среднем от 20 до 28 тысяч рублей в месяц, а на юго-западе столицы – от 50 тысяч рублей в месяц на Литовском бульваре до 160 тысяч рублей в месяц на Дмитрия Донского.

Сейчас в семи округах Москвы выставлено 134 объекта, остальные аукционы состоятся в течение августа.

При этом до конца августа в Москве установят 152 бахчевых развала нового образца с деревянными элементами. В столице останутся и арбузные палатки старого образца (полностью из металлической сетки), потому что договора с их владельцами были заключены сроком на три года. Уже в следующем году все развалы будут новыми, а договора заключаются на пять лет.

Всего в этом году в Москве откроются 203 точки по продаже арбузов и дынь, они будут работать до 1 октября.

Ранее Алексей Немерюк сообщил m24.ru, что город заменит все торговые киоски на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Напомним, сезон торговли арбузами официально стартовал в Москве 3 августа. По данным департамента торговли и услуг, арбузы будут стоить не менее 20 рублей за килограмм. В дальнейшем цены могут снизиться до 13–15 рублей. Арбузы и дыни на наличие нитратов будет проверять Роспотребнадзор.