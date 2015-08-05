Власти не планируют массово искать санкционные продукты в магазинах

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В торговых сетях не будут проводить тотальных проверок с целью уничтожения санкционных продуктов, заявили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

"Следует понимать, что розничные торговые сети и так постоянно находятся под пристальным вниманием контролирующих служб. В данном вопросе все полномочия у Роспотребнадзора", – цитирует представителей Минпромторга ТАСС.

При этом все товары, присутствующие на торговых полках, имеют соответствующие сопроводительные документы, напомнили в ведомстве. По мнению специалистов министерства, контроль следует скорее усиливать на границе, чтобы не допускать ввоз товаров.

Указ об уничтожении продуктов, попавших под эмбарго, президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Меры начнут действовать с 6 августа и не коснутся продукции, которую люди ввозят для личного пользования.

Напомним, импортировать в Россию нельзя говядину, свинину рыбу, сыры, молоко, овощи и фрукты.

Запрещенные продукты уже согласились искать на полках дружинники и казаки. Дружинники уже участвуют в различных проверках торговых точек и кафе вместе с полицией и Роспотребнадзором. Если власти пригласят общественников на рейды против "запрещенной" продукции, то штаб выделит необходимое число людей, в том числе членов казачьей дружины. Всего в столице насчитывается 20 тысяч дружинников.