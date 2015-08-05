У четырех столичных компаний аннулировали лицензии на продажу алкоголя

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Четыре московские компании лишились лицензий на продажу алкоголя с 29 июля по 4 августа, такие данные приводит пресс-служба департамента торговли и услуг.

Причины аннулирования лицензий не уточняются.

Согласно данным о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции, с начала 2015 года было аннулировано 143 лицензии. Кроме того, по информации департамента, за последнюю неделю прекращено действие одного разрешения на реализацию алкоголя.

Всего с начала года прекращено действие 252 лицензий.