Более 4 тонн опасных овощей и фруктов не пустили в Москву в июле

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Столичное управление Россельхознадзора в июле пресекло попытки ввоза на территорию России более 4 тонн продукции растительного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию пытались провести в ручной клади пассажиры, прибывающие рейсами в столичные аэропорты из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Всего сотрудники Россельхознадзора задержали 4,7 тонн фруктов, овощей, зелени, орехов и сухофруктов.

В этой продукции сотрудники контрольного ведомства два раза выявляли калифорнийскую щитовку (опасный карантинный вредитель) на грушах и нектаринах из Таджикистана. Вся подкарантинная продукция была уничтожена.

С начала июля специалисты Россельхознадзора нашли пестициды в 242 тоннах импортных фруктов и ягод. Вредными для здоровья человека признали 82,3 тонны яблок из Сербии и Туркмении, 61,4 тонны молдавской и сербской клубники, 56,8 тонны сербских персиков, а также другую продукцию.