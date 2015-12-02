Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря 2015, 11:50

Экономика

Турецкие мандарины в столичных магазинах заменят абхазскими

Мандарины из Турции на столичных прилавках заменят абхазские

Турецкие мандарины на столичных прилавках заменят абхазскими, сообщает телеканал "Москва 24".

Абхазия увеличила поставки мандаринов в Россию на 30 процентов. Только в ноябре в нашу страну отправили более 5,5 тысяч тонн мандаринов, а при необходимости республика увеличит объемы поставок.

Напомним, правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

Ссылки по теме


Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.

После сбитого турками российского бомбардировщика Су-24 президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых и других сфер сотрудничества. Продажа туристических путевок в Турцию уже прекращена.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нормы ВТО позволяют ввести экономические санкции в случае угрозы национальной безопасности, а именно такой период сейчас и переживает Россия.

Сюжет: Ситуация с Турцией
продукты Абхазия Турция мандарины продуктовое эмбарго

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика