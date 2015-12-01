Опубликован список запрещенных турецких товаров

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В перечень вошли:
- томаты;
- лук репчатый и лук-шалот;
- капуста цветная и брокколи;
- огурцы и корнишоны;
- апельсины;
- мандарины;
- виноград;
- яблоки;
- груши;
- абрикосы;
- персики;
- сливы;
- земляника и клубника;
- мясо курицы и индейки;
- соль (включая соль столовую и денатурированную);
- свежие гвоздики.
Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.
"При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.
Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.
Напомним, после того сбитого турками российского бомбардировщика Су-24 президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.
Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых и других сфер сотрудничества. Продажа туристических путевок в Турцию уже прекращена.
По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нормы ВТО позволяют ввести экономические санкции в случае угрозы национальной безопасности, а именно такой период сейчас и переживает Россия.