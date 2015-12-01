Опубликован список запрещенных турецких товаров

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В перечень вошли:

томаты;

лук репчатый и лук-шалот;

капуста цветная и брокколи;

огурцы и корнишоны;

апельсины;

мандарины;

виноград;

яблоки;

груши;

абрикосы;

персики;

сливы;

земляника и клубника;

мясо курицы и индейки;

соль (включая соль столовую и денатурированную);

свежие гвоздики.

Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

"При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.

Напомним, после того сбитого турками российского бомбардировщика Су-24 президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых и других сфер сотрудничества. Продажа туристических путевок в Турцию уже прекращена.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нормы ВТО позволяют ввести экономические санкции в случае угрозы национальной безопасности, а именно такой период сейчас и переживает Россия.