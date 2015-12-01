Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2015, 17:03

Экономика

Опубликован список запрещенных турецких товаров

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В перечень вошли:

  • томаты;
  • лук репчатый и лук-шалот;
  • капуста цветная и брокколи;
  • огурцы и корнишоны;
  • апельсины;
  • мандарины;
  • виноград;
  • яблоки;
  • груши;
  • абрикосы;
  • персики;
  • сливы;
  • земляника и клубника;
  • мясо курицы и индейки;
  • соль (включая соль столовую и денатурированную);
  • свежие гвоздики.

Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

"При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.

Ссылки по теме


Напомним, после того сбитого турками российского бомбардировщика Су-24 президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых и других сфер сотрудничества. Продажа туристических путевок в Турцию уже прекращена.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нормы ВТО позволяют ввести экономические санкции в случае угрозы национальной безопасности, а именно такой период сейчас и переживает Россия.

Сюжет: Ситуация с Турцией
продукты Турция мясо санкции овощи фрукты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика