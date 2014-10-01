Начнутся поставки сельхозпродукции из Монголии в Москву- Собянин

Фото: M24.ru

Сергей Собянин призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Об этом мэр Москвы сообщил в ходе переговоров с мэром Улан-Батора Бат-Уулом Эрдэнэ.

Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства. Соответствующее соглашение между московскими сетевыми компаниями и монгольскими сельхозпроизводителями планируется подписать в ближайшее время.

Собянин отметил, что история дружественных связей между Москвой и Улан-Батором насчитывает более полувека, и выразил заинтересованность в активизации партнерских отношений. Так, в ходе встречи достигнута договоренность о подготовке и подписании программы сотрудничества между столичным правительством и мэрией Улан-Батора на 2015-2017 годы.

Приоритетом сотрудничества будет развитие торгово-экономических связей.

Основными направления сотрудничества столиц также станут обмен опытом и совместные проекты в градостроительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.

Напомним, ранее Сергей Собянин поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

В начале августа мэр Москвы объявил о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице. В настоящее время в городе работают 70 региональных ярмарок.

"Работа региональных ярмарок в городе продолжается. В настоящий момент развернуто 70 площадок, где участвуют 25 представителей регионов и четырех стран СНГ - Армении, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Я благодарен коллегам из субъектов России, которые в соответствии с соглашением о совместной работе с Москвой оперативно развернули региональные ярмарки", - заявлял ранее Собянин.