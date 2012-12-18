Для москвичей организуют 101 новогоднюю ярмарку

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве с 21 по 30 декабря пройдет 101 традиционная ярмарка. Организаторами мероприятий выступают префектуры города.

Как отметил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, места продажи новогодних товаров на ярмарках предоставляются бесплатно, а в рамках мероприятий запланирована обширная культурная программа, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Так, в "Рождественской деревне на ВВЦ" можно будет не только купить елочные игрушки ручной работы, а также теплую одежду и праздничные сладости, но и воспользоваться Телеграфом Деда Мороза, послав поздравление на оригинальном бланке в любую точку мира. Здесь же можно принять участие в мастер-классах по созданию новогодних и рождественских украшений, подарков, росписи имбирных пряников и декорированию праздничного стола.

"Рождественская деревня" – это сама первая новогодняя ярмарка, открывшаяся в столице в этом году. Она работает с 24 ноября по 8 января.

Страсбургская ярмарка, открывающаяся на Манежной площади, - это старейший европейский базар. Посетителям предложат авторские игрушки, текстильные изделия, посуду, украшения, сладости. На территории будут работать мастер-классы и анимационная зона.

А на Площади Революции развернутся торговые палатки в рамках фестиваля "Русская зима". Именно здесь, в рождественской деревне, построенной по эскизам конца XIX века, можно в полной мере почувствовать атмосферу праздника. Организаторы решили разместить на территории торговые ряды ремесленников, мастеров художественного промысла, производителей новогодних игрушек и кондитерских изделий.