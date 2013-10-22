Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 16:40

Экономика

Дизайн-завод "Флакон" выставил на продажу четверть всех помещений

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцы дизайн-завода "Флакон" выставили на продажу 6 тысяч квадратных метров территории объекта, что составляет четверть всех помещений на "Флаконе". Об этом рассказал владелец дизайн-завода Николай Матушевский.

Он пояснил, что средства, полученные от продаже, будут вложены в другие проекты компании на условиях партнерства. В собственности дизайн-завода останутся все общие зоны и инфраструктурные объекты, сообщает "Интерфакс".

Глава компании отметил, что приоритет при продаже получат существующие арендаторы дизайн-завода. "Предпочтение отдается креативным компаниям", - отметил он.

Предлагаемые к продаже помещения имеют площадь от 30 до 1000 квадратных метров.

