Обзор московских газет: 22 мая

Столичная мэрия решила расстаться с принадлежащими ей гостиницами. Как стало известно «Ведомостям», до конца года может быть выставлена на продажу Гостиничная компания, создававшаяся вместе с американским миллиардером Рональдом Лаудером. «Ведомости»

Федеральная служба образны (ФСО) РФ ищет подрядчика на выполнение благоустройства объектов ведомства. В рамках заказа на общую сумму в 5,5 млн рублей планируется озеленить территории, прилегающие к трем административным зданиям службы в Москве, а также четыре участка, расположенных вдоль Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. «Известия»

60 исторических зданий в Москве могут быть признаны памятниками. Об этом «Известиям» сообщил начальник отдела учета и регистрации недвижимого культурного наследия соответствующего департамента Михаил Иванов. До конца нынешнего года «Мосреставрация» закажет историко-культурную экспертизу этих объектов, на основании которой «сносная» комиссия примет решение о том включать ли эти здания в реестр памятников культуры. «Известия»

Департаменте информационных технологий (ДИТ) выставил на общественное обсуждение проект электронной медицинской карты. Техзадание на ее разработку появилось на сайте департамента и в популярных социальных сетях. Тендер на подготовку системы будет объявлен в июне. Уже появились первые отклики от экспертов и обычных москвичей: большинство из них насторожило отсутствие в проекте информации о доступе пациентов к собственной истории болезни. «Известия»

Инвесторы, с которыми власти расторгли контракты, смогут рассчитывать на компенсацию во внесудебном порядке. Соответствующий документ сейчас готовят столичные власти. Чиновники признают, что постановление будет «очень тяжелым» и повлечет большие бюджетные траты, однако заявляют, что «должны ответить за неправильно принятые решения» предыдущих руководителей. «Известия»

Глава департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников назначен и.о. заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития. Сейчас он совмещает обе должности, но источники в мэрии уверены: Печатников пойдет на повышение и вскоре избавится от приставки и.о. «Московские новости»

Рейтинг доверия мэра Москвы Сергея Собянина составляет 57%, он в несколько раз выше, чем у любого лидера оппозиции. Таковы выводы исследования компании «Московские информационные технологии», аффилированной со столичным правительством. Политологи полагают, подобные замеры делаются для оценки потенциального электорального ресурса градоначальника в преддверии возвращения выборности глав регионов. «Московские новости»

Мощные заторы на столичных улицах, образовавшиеся с середины мая, вызваны массовым ремонтом дорог. В этом году замена дорожного покрытия происходит на большем, чем обычно, количестве московских магистралей, в том числе одновременно на МКАД и Третьем транспортном кольце; это наложилось на реконструкцию большинства радиальных шоссе и проспектов. Бум дорожного строительства неизбежно вызывает затруднения, считают транспортники; чиновники отмечают, что растянуть ремонт во времени нереально. Мнение общественников, которые предлагали мэрии альтернативные варианты, власти проигнорировали. «Московские новости»