Москва признана городом с самыми загруженными дорогами

Москва возглавила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами

Москва стала лидером 2012 года по загруженности дорог среди крупнейших городов мира. Список ежегодно составляет нидерландская компания, которая производит навигаторы.

Согласно этим данным, водители на московских дорогах тратят на пробки на 66% больше среднего значения времени. При этом в часы пик этот показатель выше еще на 10%. В утреннее время задержка составляет 106%, а в вечерние – 136%.

Самыми загруженным днем недели в Москве стала среда, а самым свободным — понедельник (по утрам) и пятница (по вечерам).

В минувшем году, по подсчетам специалистов, каждый московский автомобилист провел в заторах 127 часов. Вместе с тем психологи заявили, что у водителя, регулярно попадающего в пробку, через 10 лет могут начаться серьезные проблемы с психикой.

На втором месте в рейтинге оказался Стамбул, а на третьем – Варшава.