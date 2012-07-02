"Яндекс" не торопится с отображением пробок на новых территориях

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Портал «Яндекс.пробки» не учитывает новые территории, вошедшие в состав Москвы 1 июля. В компании отметили, что пока не видят в этом необходимости.

«Та информация, которую показывает «Яндекс.пробки» по Москве, учитывает ситуацию в пределах МКАД и немного дальше. Мы сейчас не учитываем новую территорию, которая вошла в Москву со вчерашнего дня, потому что транспортные потоки не изменились», – сообщил в интервью «Русской службе новостей» пресс-секретарь компании Очир Манджиков.

По словам Манджикова, как только ситуация изменится, сервис внесет коррективы в свои алгоритмы и будет учитывать новые границы Москвы.