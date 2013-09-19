В Москве насчитали 30 тысяч уклонистов по итогам весеннего призыва

Во время весеннего призыва в Москве выявлено 30 тысяч уклонистов

По итогам весеннего призыва в столице насчитали 30 тысяч молодых людей, уклоняющихся от прохождения военной службы в армии. Об этом сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Москвы Алексей Астахов.

"Весенний призыв, по нашему мнению, прошел успешно, - сказал Астахов. - Это связано с тем, что срок службы сокращен до одного года, а также с тем, что теперь у молодых людей существует возможность служить в научных ротах".

По словам и.о. главного военкома Москвы, количество призывников, которые не могут служить по медицинским показаниям, уменьшилось.

Астахов отметил, что в осенний призыв медицинское обследование призывников будут проводить 330 человек из министерства здравоохранения. "Это лучшие кадры, лучшие специалисты", - заключил он.

Также Астахов добавил, что в последние годы в армии увеличивается количество "контрактников". "Предстоящий призыв будет отличаться тем, что вооруженные силы РФ комплектуются военнослужащими по контракту", - подчеркнул исполняющий обязанности военного комиссара Москвы.