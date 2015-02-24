Записаться в собственники: Госдума продлила сроки приватизации жилья

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В России на год продлили сроки бесплатной приватизации жилья. Оформить квартиру в собственность теперь можно будет до 16 марта 2016 года. По данным риелторов, около 30 процентов жилого фонда в России остается неприватизированным.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 20 февраля.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году. Оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другое жилье, находившееся в муниципальном, федеральном и ведомственном жилищном фонде. Предполагалось, что приватизация завершится с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 года, но из-за большого числа желающих ее срок трижды продлевался, сначала до 1 марта 2010 года, потом до 1 марта 2013 года и наконец - до 1 марта 2015 года.

По данным риелторов, около 30 процентов жилого фонда в России остается неприватизированным. Причину этого далеко не всегда стоит искать в медлительности граждан. В частности, многие россияне живут в аварийном и ветхом жилье и ждут расселения. По закону они не могут перевести квартиры в собственность, это же относится и к очередникам.

Помимо этого, сроки приватизации продлевают их-за вступления Крыма в состав России. Власти хотят дать возможность воспользоваться этой нормой российского законодательства и жителям полуострова.

Как приватизировать и деприватизировать квартиру

В то же время, государству невыгодно иметь на балансе жилищный фонд, потому что приходится тратить средств на содержание недвижимости и капитальный ремонт. Приватизированное жилье, напротив, увеличит поступления в бюджет, ведь с 1 января 2015 года вступил в силу закон, согласно которому налог на недвижимость будет рассчитываться из кадастровой стоимости, приближенной к рыночной.

Ожидается, что к 2020 году владельцы средней московской "однушки" будут платить порядка 2,5-5 тысяч рублей в год в зависимости от округа. При этом проживающие в муниципальных квартирах от этого налога освобождены.

Кроме того, выросли и сборы за капитальный ремонт, от которых люди, не приватизировавшие жилье, также освобождены. Москвичи начнут платить за капремонт уже в июле. Сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр.

Несмотря на то, что содержание приватизированной квартиры обходится владельцу дороже, у такой формы собственности есть несколько неоспоримых преимуществ. Хозяин приватизированной квартиры может продать ее, подарить, обменять, сдать в аренду и передать ее по наследству. Собственника нельзя выселить с занимаемой им приватизированной жилплощади, не выплатив при этом ее полную стоимость или не предоставив ему аналогичную квартиру. Собственник имеет право на перепланировку квартиры, которую все равно нужно согласовывать, однако эта процедура занимает немного времени. Владелец может использовать свою квартиру в и качестве залога при получении ипотечного кредита.

Как приватизировать квартиру

Право стать собственником квартиры имеет тот, кто на данный момент проживает в ней на основании договора социального найма, то есть наниматель и члены его семьи. Бесплатно приватизировать государственное жилье совершеннолетний гражданин имеет право только один раз. Те, кто участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, могут воспользоваться своим правом еще раз после совершеннолетия. Жилье будет приватизировано в равных долях на всех, кто будет вписан в договор.

Приватизировать полученное при расселении жилье могут запретить

Для заключения договора требуется минимальный набор документов: всем членам семьи старше 14 лет нужно подать заявление, приложить к нему ксерокопии паспортов и обязательно предъявить подлинники документов, удостоверяющих личность (для тех, кто младше 14 лет - свидетельства о рождении).

Москвичи могут обратится по по вопросу приватизации квартиры в МФЦ. Всю остальную работу по сбору пакета документов возьмут на себя специалисты многофункционального центра.

Тем, кто хочет заняться приватизацией жилья самостоятельно, нужно собрать следующие документы:

Ордер или договор соцнайма на квартиру. Если этих документов на руках нет, то их можно заказать в Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ).

Технический паспорт, в котором указан план квартиры и поэтажный план. Этот документ можно получить в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Кадастровый паспорт, в котором указана площадь, общий объем, планировка, этаж и т.п.

Выписка с домовой книги о зарегистрированных лицах в квартире в настоящее время. Ее можно получить в своем паспортном столе, на основании паспорта и договора соц. найма или ордера на квартиру. Обратите внимание, что срок действия выписки до 14 дней.

Выписка на квартиру из Единого госреестра прав на недвижимость (ЕГРП). Заказать ее можно в Регистрационной палате или МФЦ, предоставив паспорт и полный адрес квартиры.

Выписки из ЕГРП по форме №3 на каждого человека, участвующего в приватизации. Здесь указано - имеют ли участвующие в приватизации лица какую либо недвижимость и на основании чего ее приобрели.

Справка о неучастии в приватизации (форма №2). Эта справка на каждого участвующего в приватизации человека, в которой указано, - использовал ли он ранее право приватизации или нет.

Лицевой счет на квартиру, в котором указана задолженность по коммунальным платежам. Документ берется в бухгалтерии паспортного стола. Для участия в приватизации долги необходимо погасить, иначе документы не примут.

Пакет документов следует подать в Бюро технической инвентаризации.

Для приватизации квартиры необходимо личное присутствие всех будущих собственников. Оформление договора можно поручить доверенному лицу. Доверенность должна быть заверена нотариально. Пакет документов в этом случае дополнится ксерокопией паспорта доверенного лица, с предъявлением оригинала.

По закону приватизация жилого помещения осуществляется в течение 60 дней.

Отказать в приватизации могут, если жилье находится в аварийном состоянии или если в собственность хотят оформить комнату в общежитии.

Расприватизация или деприватизация жилья

Российским законодательством также предусмотрен и отказ от приватизации с переводом квартиры из частной в муниципальную собственность. Такой маневр, как правило, совершают одинокие пенсионеры, которым становится не по карману содержать многокомнатное жилье.

Для отказа от права собственности на квартиру, владелец пишет заявление, которое подается в Москве в службу "одного окна" департамента жилищной политики и жилфонда. К заявлению прилагаются ксерокопия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, выписка из домовой книги, документ, подтверждающий отсутствие ограничений или обременений, техпаспорт, копия лицевого счета, квитанция об оплате регистрационного сбора, правоустанавливающие документы.