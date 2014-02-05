Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля 2014, 13:16

Экология

На фестивале природы "Первозданная Россия" покажут документальное кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице проходит масштабный общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". На мероприятиях, которые организуют в городе в его рамках, можно познакомиться с русскими народными музыкальными инструментами, освоить традиционные техники изготовления национальных игрушек, а также узнать о том, как правильно фотографировать природу. Кроме того, гости фестиваля могут увидеть программу документального кино о природе.

8 февраля играть на дудочках, гуслях, балалайке и колокольчиках научит москвичей музыкант Юрий Куньшин. Мастера из Тульской области проведут мастер-классы по изготовлению глиняной и традиционной филимоновской игрушки. Развлекать любознательных гостей фестиваля природы будет семейный фольклорный ансамбль "Выйкот" ("Клад") из Чувашской Республики.

Еще один интересный мастер-класс ждет поклонников фотографии. Профессионал Вадим Штрик расскажет о художественных приемах, которые помогут сделать "естественную" фотографию максимально яркой и красивой. Также участников занятия научат делать сферические панорамы.

Не заскучают в эти выходные на "Первозданной России" и самые маленькие гости - для детей устроят мастер-классы по рисованию и валянию, а лекторы Московского зоопарка расскажут ребятам о животном многообразии России. Кроме того, дети вместе с родителями смогут посетить киносеансы.

9 февраля на фестивале проведут день документального кино "Природа на ладони". Покажут работы режиссеров-документалистов Анны Самойловой, Сергея Маркова, Светланы Быченко и других авторов. Также можно будет посетить мастер-класс по изготовлению необычных луковых кукол и посмотреть трансляцию событий Олимпиады.

Сюжет: Фестиваль "Первозданная Россия"
природа мастер-классы Первозданная Россия фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика