На фестивале природы "Первозданная Россия" покажут документальное кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице проходит масштабный общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". На мероприятиях, которые организуют в городе в его рамках, можно познакомиться с русскими народными музыкальными инструментами, освоить традиционные техники изготовления национальных игрушек, а также узнать о том, как правильно фотографировать природу. Кроме того, гости фестиваля могут увидеть программу документального кино о природе.

8 февраля играть на дудочках, гуслях, балалайке и колокольчиках научит москвичей музыкант Юрий Куньшин. Мастера из Тульской области проведут мастер-классы по изготовлению глиняной и традиционной филимоновской игрушки. Развлекать любознательных гостей фестиваля природы будет семейный фольклорный ансамбль "Выйкот" ("Клад") из Чувашской Республики.

Еще один интересный мастер-класс ждет поклонников фотографии. Профессионал Вадим Штрик расскажет о художественных приемах, которые помогут сделать "естественную" фотографию максимально яркой и красивой. Также участников занятия научат делать сферические панорамы.

Не заскучают в эти выходные на "Первозданной России" и самые маленькие гости - для детей устроят мастер-классы по рисованию и валянию, а лекторы Московского зоопарка расскажут ребятам о животном многообразии России. Кроме того, дети вместе с родителями смогут посетить киносеансы.

9 февраля на фестивале проведут день документального кино "Природа на ладони". Покажут работы режиссеров-документалистов Анны Самойловой, Сергея Маркова, Светланы Быченко и других авторов. Также можно будет посетить мастер-класс по изготовлению необычных луковых кукол и посмотреть трансляцию событий Олимпиады.