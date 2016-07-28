Форма поиска по сайту

28 июля 2016, 12:40

Технологии

"ВКонтакте" запустила аналог Prisma для обработки фотографий

Фото: m24.ru/Игорь Иванко/обработано через Prisma

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение Vinci для обработки фотографии при помощи нейросетей. Приложение разработано и для IOS, и для Android.

В Vinci 20 фильтров для обработки фото, воcпроизводящих стили известных художников, в том числе Кандинского и Малевича. В приложении также есть эффект Prisma, имитирующий популярное приложение.

Пока сервис работает в тестовом режиме. Если он окажется востребованным, такие инструменты появятся и в мобильных приложениях социальной сети.

В середине июля "ВКонтакте" вернула сервис граффити. Функция адаптировалась к новой реальности – теперь граффити можно отправлять в личных сообщениях. Пока сервис доступен только для пользователей мобильного приложения для Android и Windows Phone. В ближайшее время граффити появятся в приложении для iOS и на сайте.

Чтобы отправить другу собственное творение, нужно нажать на иконку прикрепления и выбрать "Граффити". В специальном редакторе вы уже сможете проявить все свои творческие способности.

