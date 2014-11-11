В Instagram появилась возможность редактировать подписи к фото

Пользователи популярного сервиса Instagram получили возможность редактировать подписи к фотографиям после их публикации. Пункт "редактировать" появился в меню под фотографиями.

Как сообщается в официальном блоге Instagram, возможность редактирования подписей была одной из наиболее запрашиваемых функций.

Еще одно нововведение, которое внесли разработчики, - изменения во вкладке "Интересное" (Explore). Иконка вкладки была изменена на лупу, а в самом разделе стали доступны подразделы с интересными пользователю фотографиями и аккаунтами.

Обновить приложение можно бесплатно в Apple App Store и Google Play.

Instagrаm — бесплатное приложение, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и другие социальные сети. В 2012 году Instagram был куплен компанией Facebook. Приложением пользуются более 200 миллионов пользователей.