Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2014, 12:15

Общество

Активность этнических ОПГ в Москве за 15 лет выросла вчетверо – МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Активность этнических группировок, действующих в Москве, выросла с конца 1990-х годов вчетверо, сообщил на пресс-конференции замначальника МУРа Михаил Гусаков.

"За период с 1998 года по 2013 год абсолютное количество таких преступлений увеличилось примерно в четыре раза", – цитирует Гусакова Агентство "Москва".

Всего же за 2013 год жителями ближнего зарубежья было совершено более 10,5 тысяч преступлений. Это 99% от общего числа незаконных деяний, совершенных иностранцами. Из них 25% преступлений - тяжкие и особо тяжкие.

приезжие этническая преступность статистика преступлений

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика