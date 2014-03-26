Активность этнических ОПГ в Москве за 15 лет выросла вчетверо – МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Активность этнических группировок, действующих в Москве, выросла с конца 1990-х годов вчетверо, сообщил на пресс-конференции замначальника МУРа Михаил Гусаков.

"За период с 1998 года по 2013 год абсолютное количество таких преступлений увеличилось примерно в четыре раза", – цитирует Гусакова Агентство "Москва".

Всего же за 2013 год жителями ближнего зарубежья было совершено более 10,5 тысяч преступлений. Это 99% от общего числа незаконных деяний, совершенных иностранцами. Из них 25% преступлений - тяжкие и особо тяжкие.