Потенциальных усыновителей приглашают знакомится с детьми-сиротами в День Аиста

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

28 марта в Москве пройдет День Аиста. В этот день откроются двери большинства учреждений, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщает пресс-служба департамента соцзащиты.

Потенциальные усыновители смогут познакомиться и пообщаться с детьми, а также принять участие в традиционном чаепитии. Зачастую именно после личной встречи и такого "неформального" знакомства взрослые принимают решение об усыновлении.

В акции участвуют 38 учреждений департамента соцзащиты. Это как детские дома, так и коррекционные учреждения.

День Аиста проводится в столице уже третий год подряд. Мероприятие организуют в последние субботы марта и октября. Первый День Аиста состоялся 30 марта 2013 года, тогда свои двери перед посетителями открыли 24 детских дома. В тот день новые семьи обрели 35 детей.

За два года мероприятие стало более массовым, с каждым разом День Аиста помогает все большему количеству сирот найти родителей.

День Аиста начнется в 11.00. Со списком учреждений, которые примут в нем участие, можно ознакомиться здесь.